ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

В Мукачево на Крещение можно будет окунуться в проруби возле "Гавани"

17.01.2017 (14:04)
На Крещение в Мукачево можно будет купаться в проруби возле
На Крещение в Мукачево можно будет купаться в проруби возле "Гавани"

19 января православные и греко-католики отмечают большой христианский праздник - Крещение. И уже традиционно, после торжественного освящения воды мукачевцы смогут окунуться в проруби.

В этот день с 12:30 по 14:00 на реке Латорица, у комплекса "Гавань", состоится также великое освящение святой воды с участием управляющего Мукачевской епархией Украинской православной церкви Владыки Феодора и представителей духовенства.

На месте будут работать сотрудники муниципальной полиции, врачи, спасатели.
-
Раскрыт секрет о чудодейственности святой воды во время Крещения (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору