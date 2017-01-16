В Мукачево на Крещение можно будет окунуться в проруби возле "Гавани"

17.01.2017 (14:04)

На Крещение в Мукачево можно будет купаться в проруби возле "Гавани"

19 января православные и греко-католики отмечают большой христианский праздник - Крещение. И уже традиционно, после торжественного освящения воды мукачевцы смогут окунуться в проруби.

В этот день с 12:30 по 14:00 на реке Латорица, у комплекса "Гавань", состоится также великое освящение святой воды с участием управляющего Мукачевской епархией Украинской православной церкви Владыки Феодора и представителей духовенства.

На месте будут работать сотрудники муниципальной полиции, врачи, спасатели.

-

Раскрыт секрет о чудодейственности святой воды во время Крещения (ФОТО)



