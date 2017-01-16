Смертельное ДТП на Закарпатье: От столкновения водителя выбросило из авто

17.01.2017 (14:42)

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на Закарпатье

Сотрудники Тячевского отдела полиции устанавливают обстоятельства автотранспортного происшествия, в результате которого погиб человек.

Вчера, 16 января, на службу «102» поступило сообщение о ДТП в селе Бедевля Тячевского района.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель «Citroen C3», 44-летний житель села Беловарцы не справился с управлением и въехал в бетонный забор. В результате столкновения мужчину выбросило из автомобиля и он погиб на месте происшествия.

По предварительной информации ДТП произошло из-за плохих погодных условий, а именно сильного гололеда. Также проводится экспертиза на определение присутствия алкоголя в крови водителя. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

-

Вчера вечером на трассе "Киев-Чоп" в Закарпатье столкнулись "Шкода" с фурой, погибло три человека (ФОТО)



