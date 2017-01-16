Венгры "согреют" цыган проживающих в Закарпатье

|Венгрия "оденет" закарпатских цыган
Венгрия решила помочь поселению ромов в Закарпатской области и собирают для них гуманитарную помощь. Об этом сообщают венгерские СМИ.
В рамках акции поддержки соседних народов, венгерские активисты собирают продукты питания, теплые вещи и другие предметы быта, которые пригодятся людям, что, по словам волонтеров, живут в плохих условиях практически на улице во время сильных морозов.
Около миллиона венгерских форинтов (это около 100 тысяч гривен) будут направлены на закупку теплых вещей.
Подобную помощь ежегодно предоставляют венгры и цыганам, живущих в Сербии и Румынии.
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Комментарии
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какие они бедные?!они получают на детей в среднем 20000 гривен в месяц и никто из них не работает!а мы пашем за 4000 иплатим налогами им.