Венгры "согреют" цыган проживающих в Закарпатье

17.01.2017 (15:08)

Венгрия "оденет" закарпатских цыган

Венгрия решила помочь поселению ромов в Закарпатской области и собирают для них гуманитарную помощь. Об этом сообщают венгерские СМИ.

В рамках акции поддержки соседних народов, венгерские активисты собирают продукты питания, теплые вещи и другие предметы быта, которые пригодятся людям, что, по словам волонтеров, живут в плохих условиях практически на улице во время сильных морозов.

Около миллиона венгерских форинтов (это около 100 тысяч гривен) будут направлены на закупку теплых вещей.

Подобную помощь ежегодно предоставляют венгры и цыганам, живущих в Сербии и Румынии.

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