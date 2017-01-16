На свое "совершеннолетие" группа "Без Обмежень" презентовала новый сингл (ВИДЕО)

|Группа "Без Обмежень" презентовала новую песню - "Тону"
Популярной закарпатской группе "Без Обмежень" исполнилось 18 лет. И именно в день своего совершеннолетия музыканты сделали подарок поклонникам - презентовали новую песню с будущего альбома "5 минут" - "Тону".
Сергей Танчинец
, фронтмен "Без Обмежень" о новой песне и будущем альбоме:
- "Тону" ... Само название говорит о многом. Такие слова люди говорят, когда чувствуют отчаяние - отчаяние от безответного чувства, или когда нет возможности реализовать свою любовь... Это мои размышления на тему, которая всегда была, есть и будет актуальной для человечества. Песня о и для всех влюбленных людей.
Альбом "5 минут" - это наш "ребенок", которого мы бережно выщиваем, вкладываем в него все лучшее, что накопили за долгие годы существования. Альбом снова будет разный по характеру и звучанию песен. Мы начали сотрудничество с известным и очень талантливым саунд-продюсером Артуром Даниеляном, который внес свое особое звучание в нашу музыку.
Артур Даниелян
, саунд-продюсер:
Песня "Тону" зацепила меня по-настоящему - сразу же, когда получил от Сергея демку в Вайбер, начал работать над ней. В результате получилась лирическая, но в то же время качающая композиция. Божественный голос Сергея (а он - один из лучших вокалистов из тех, с кем мне приходилось сотрудничать) я дополнил соло на аналоговом синтезаторе Volca Keys. Получился отличный тандем - тревожная мягкость голоса и теплое, но пронзительное звучание синтезатора.
Релиз нового альбома запланирован на начало февраля. Он будет называться, как и первый сингл - "5 минут". Эту песню "Без Обмежень" презентовали осенью, и она уже успела покорить многие сердца. Сразу после выпуска альбома группа отправится в большой тур по Украине в его поддержку.
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