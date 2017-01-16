В Закарпатье во время ссоры разгневанный супруг зарезал свою любимую

17.01.2017 (16:10)

В Закарпатье полиция задержала мужчину, который лишил жизни жену

В селе Павлово Свалявского района Закарпатья 51-летний мужчина, поссорившись с женой, ударил ее ножом в грудь. От полученной травмы 48-летняя женщина умерла. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Вчера, 16 января, в 22:45, на горячую линию «102» врач Савалявской центральной районной больницы сообщил, что каретой «скорой» к ним доставлено тело 48-летней женщины с ножевым ранением грудной клетки.

Следственно-оперативная группа выяснила, что смертельную травму женщине нанес ее 51-летний мужчина, житель с.Павлово. Как пояснил задержанный, вечером между ним и женой возникла ссора. Разгневанный, он схватил нож и ударил ее в грудь. От ножевого ранения женщина скончалась.

Виновник смерти женщины задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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