Жутчайшие условия в поезде "Мукачево-Сянки" (ФОТО, ВИДЕО)

17.01.2017 (19:20)

Темень, холодина и проводница с фонарем - сервис поезда "Мукачево-Сянки"

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Темнота, как в фильме ужасов, мороз, как на улице, и заснеженные окна. Это суровые реалии «электрички» сообщения «Мукачево-Сянки».Об этом рассказал неравнодушный ужгородец, который ежедневно ездит на поезде «Мукачево-Сянки».- Это уже невозможно вытерпеть. Там вообще никаких условий нет. Я каждый день езжу этим поездом, ведь альтернативы нет - рассказывает мужчина - света нет, мороз в поезде, как на улице, все замерзло. Проводница, чтобы что-то сделать, вынуждена пользоваться фонариком.Поезд «Мукачево-Сянки» курсирует ежедневно по трем графикам. Средняя продолжительность поездки составляет пять с половиной часов. Особенно трудно приходится тем, кто пользуется вечерним маршруту (отправление в 17.28, прибытие - 23.29). Тогда по-настоящему ощущаются все «прелести» сервиса этого поезда."Не только я, но и мои знакомые, просим СМИ написать об этой ужасной ситуации, ведь это просто невыносимо! Так больше не может продолжаться", - отметил мужчина.Остается надеждеятся на то, что «Укрзализныця» отреагирует и исправит ситуацию, которая сложилась на этом маршруте.