Традиции, обряды и обычаи праздника : Крещенский сочельник

18.01.2017 (07:33)

Освящение воды

«Христос хрещається!» – «В ріці Йордані!». Традиционное праздничное приветствие на Крещение раздается уже вечером 18 декабря, когда в православных и греко-католических храмах служат торжественные вечерние богослужения в честь Крещения Господня.

Канун великого праздника называется Крещенский сочельник. Название "сочельник" получил из-за традиционной сладкой каши — "сочиво", которую обязательно вкушают в канун праздника, только после богослужения.

Кашу готовят из пшеницы, ячменя или риса с добавлением меда, мака, сухофруктов и орехов. Зерно символизировало воскресшую жизнь, а мед — сладость будущей блаженной жизни.

По другой версии — так славяне называли круглый пирог из пресного теста.

В церковной же традиции это время называется — Навечерие Крещения Господня или Богоявления.

Сочельник Крещенский сочельник православные христиане отмечают 18 января.

Служба в этот день, ввиду особенных предписаний церковного Устава, будет необычной — сначала литургия, затем — великая вечерня, после которой духовенство освятит воду великим чином.

Еще одно такое водосвятие будет совершаться 19 января в праздник Крещения Господня, после торжественной литургии. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Вода эта называется Великой агиасмой, что в переводе с греческого значит "святыня", или просто крещенской водой. Водосвятие называется Великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти.

В некоторых церквях водоосвящение проводят еще на источниках, реках и озерах, куда священнослужители выходят крестным ходом, который называется ходом на Иордан.

В Крещенский сочельник пост строгий и, в принципе, не полагается ничего вкушать до освящения воды. По сути, это первый постный день после Рождества, так как до этого в Церкви празднуются Святки, когда поста нет. Однако сам день в праздник Крещения Господня — не постный.

Агиасма

Крещенская вода — одна из главных святынь Православной церкви. Еще в древней Церкви были замечены особые животворящие и исцеляющие свойства святой воды, которая восполняют душевные и телесные силы человека, принимающего ее с верой. Святая вода должна храниться дома у каждого христианина, и ее запасы верующие пополняют один раз год — в Навечерие Богоявления (18 января) или в сам праздник Крещения (19 января).

Освящение воды в Крещенский сочельник

После Великого водосвятия, особого молебенного чина, в котором на воду призывается исцеляющая благодать Святого Духа, верующие, по традиции, выпивают по кружечке крещенской воды в храме, умывают ею лицо, а затем разбирают свои бутылочки с агиасмой и уносят их домой. Особенным свойством святой воды является то, что, добавленная даже в небольшом количестве к обычной воде, она передает благодатные свойства и ей, поэтому в случае нехватки святой воды ее можно разбавить простой.

Святую воду обычно следует пить утром, натощак, а при заболеваниях — в любое время и читать молитву: "Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех Святых Твоих. Аминь".

Традиции и обряды этого праздника уходят корнями в глубокую древность. Праздник Крещения завершал Святки, которые по народному поверью были периодом "без креста", ведь недавно родившийся Иисус Христос еще не был крещен.

Также заканчивались "страшные вечера", во время которых потусторонние силы свободно разгуливали в мире людей. Считалось, что в Крещенский сочельник эта нечисть становилась особенно опасной. Поэтому многие традиции и обряды проводились с целью очиститься от нечистой силы и запереть границы между живыми и мертвыми.

К празднику Крещения люди тщательно готовились. В домах накануне наводили порядок, полы мыли и подметали, так как считалось, что в соре могли прятаться черти. Также все места, в которых могла притаиться нечистая сила — углы, двери, окна, печь, погреб, хозяйственные постройки и ворота — окуривали ладанным дымом, рисовали мелом кресты и кропили святой водой.

Когда на небе загоралась первая звезда, люди с молитвой садились за праздничный стол. Ужин в Крещенский сочельник имел название "голодная кутья", так как состоял из постных блюд. За столом, как и перед Рождеством, собирается вся семья. Трапеза Крещенского вечера обязательно включала кутью и узвар, с которых начинался ужин, а также сдобную выпечку, блины, вареники, рыбу, каши, овощи. После ужина было принято складывать все ложки в одну миску и накрывать ее хлебом, чтобы год был урожайным на хлеб.

ГРАФИК проведения богослужений на Крещение и освящение воды в Ужгороде