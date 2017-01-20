Языкастых активистов приглашают на вакантные места в полицию Закарпатья

|Экс-глава Закарпатской полиции Виктор Русин
Экс-глава Закарпатской полиции Виктор Русин предложил гиперактивным "патриотам"-крикунам на деле, а не криками проявить свою позицию.
По словам Виктора Русина, на сегодня в полиции Закарпатья более 400 вакантных должностей, действительно это очень много.
"С 16 января проводится набор на первые 120 вакантных должностей, оперов в розыск и полицейских в райотделы.
Я рекомендую руководству полиции Закарпатья составить список всех активистов-патриотов-скакунов, которые сами правильные не коррумпированные, нигде не работают живут за счет своей деятельности активиста бесплатно.
Пригласить всех журналистов Закарпатья и публично предложить всем активистам на выбор вакантные должности в полиции, пусть служат гражданам Закарпатья и докажут, что они патриоты своего края.
Хотите знать результат после этого ???
НОЛЬ !!!
Не верите ??, можете попробовать.
Я обращаюсь и к активистам-патриотам давайте вперед, покажите реальные свои способности на должностях оперов розыска, следователей, участковых и полицейских или вы герои лишь языками молоть ???
Журналисты возьмите на контроль вопрос.))
Имею честь!!"
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Закарпатского областного совета и экс-руководитель УМВД Виктор Русин.
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