Языкастых активистов приглашают на вакантные места в полицию Закарпатья

18.01.2017 (08:54)

Экс-глава Закарпатской полиции Виктор Русин

Экс-глава Закарпатской полиции Виктор Русин предложил гиперактивным "патриотам"-крикунам на деле, а не криками проявить свою позицию.

По словам Виктора Русина, на сегодня в полиции Закарпатья более 400 вакантных должностей, действительно это очень много.

"С 16 января проводится набор на первые 120 вакантных должностей, оперов в розыск и полицейских в райотделы.

Я рекомендую руководству полиции Закарпатья составить список всех активистов-патриотов-скакунов, которые сами правильные не коррумпированные, нигде не работают живут за счет своей деятельности активиста бесплатно.

Пригласить всех журналистов Закарпатья и публично предложить всем активистам на выбор вакантные должности в полиции, пусть служат гражданам Закарпатья и докажут, что они патриоты своего края.

Хотите знать результат после этого ???

НОЛЬ !!!

Не верите ??, можете попробовать.

Я обращаюсь и к активистам-патриотам давайте вперед, покажите реальные свои способности на должностях оперов розыска, следователей, участковых и полицейских или вы герои лишь языками молоть ???

Журналисты возьмите на контроль вопрос.))

Имею честь!!"

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Закарпатского областного совета и экс-руководитель УМВД Виктор Русин.

-

За что в Закарпатье любят своих добрых копов (ФОТО, ВИДЕО)



