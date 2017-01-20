Ференц Колмар пребывает с визитом на Закарпатье (ВИДЕО)

18.01.2017 (09:10)

Ференц Колмар провел встречу с Геннадием Москалем

Рейтинг: 0

Уполномоченный Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии по вопросам развития общества Ференц Колмар, в понедельник, 16 января, провел встречу с председателем ОГА Геннадием Москалем.Чиновник соседней страны посетил Закарпатье в рамках подготовки заседания украинского-венгерской двусторонней комиссии, которую планируют провести в ближайшее время."В течение последних лет не происходило никаких встреч и заседаний украинского-венгерской межправительственной комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств, - констатировал Ференц Колмар. - Сейчас мы работаем над тем, чтобы это исправить и придать работе в этом направлении новую динамику. Ведь за это время накопилось много вопросов для обсуждения".Уполномоченный Министра Венгрии также выразил благодарность руководителю края за понимание и открытость в решении вопросов венгров, проживающих на Закарпатье.В рамках визита, Ференц Колмар посетит Береговщину. В планах, в частности, встреча с руководством Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци.