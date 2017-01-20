Курс валют на 18 января (+ новости экономики)

18.01.2017 (09:36)

Курс валют в банках Ужгорода 18 января

Национальный банк немного укрепил ослабшую гривню к американской валюте, курс доллара в Украине немного упал после взлета, а вот евро по-прежнему стремится к 30 грн.

На сегодня, 18 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,62 грн;

1 евро – 29,51 грн;

10 российских рублей – 4,65 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 10 копеек. Курс беспрерывно рос с 12 января, а в целом с нового года американская валюта подорожала уже почти на гривню.

Евро вырос на 15 копеек и приближается к психологической отметке в 30 грн.

Цены российского рубля осталась практически неизменной.

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Напомним, 17 января на межбанковском валютном рынке курс доллара поднялся на 5 – 8 копеек. Торги закрылись котировками 27,58 – 27,65 грн.

В НБУ пояснитли, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных и сезонных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

В то же время эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен. Экономисты называют несколько причин для падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.