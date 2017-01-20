На "Пьяном базаре" в Ужгороде можно купить боевые патроны к автомату (ФОТО)

18.01.2017 (10:36)

В Ужгороде на рынке продавали патроны к автомату

На рынке в Ужгороде 32-летний мужчина искал покупателя на патроны к автомату калибра 7,62 мм. А в марте 51-летний ранее судимый мужчина пытался сбыть автоматные патроны калибра 5,45 мм. Патроны изъяла полиция, начато следствие.

Ужгородским правоохранителям 17 января поступила информация от неравнодушного гражданина о том, что на рынке города какой-то человек ищет покупателя на патроны. По предоставленным приметам участковые офицеры полиции задержали на ул.Бородина 32-летнего ужгородца, у которого изъяли 19 патронов к автомату калибра 7,62 мм. На вопрос, откуда взял, мужчина сказал, что нашел патроны летом, собирая грибы у полигона в с.Ореховцы...

В тот же день в полицию Березного поступило сообщение о том, что возле железнодорожного вокзала какой-то человек предлагает купить у него за 50 гривен патроны. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские задержали 51-летнего жителя Березного, ранее судимого за кражи, у которого обнаружили и изъяли 23 патрона к автомату калибра 5,45 мм.

Все изъятые патроны направлены на экспертизу. Полиция начала уголовные производства по факту незаконного обращения с боеприпасами.

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