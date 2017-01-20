В Ужгороде начал работу новый сервисный центр МВД (ФОТО)

18.01.2017 (11:38)

В Ужгороде открыли новый сервисный центр МВД

В Ужгороде на улице Кошевого, 4, открыли новый сервисный центр МВД, который заменит бывший МРЭО.

Центр будет предоставлять услуги по регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств, замены и выдачи водительских удостоверений и других услуг сервисных центров МВД.

Новый сервисный центр МВД оснащен электронной очередью и веб-камерами, кроме того, здесь будет самая современная система информационных технологий и коммуникативного оборудования. Обещают, что персонал будет вежливым и клиентоориентированным. Для самых маленьких посетителей устроили детский уголок.

Работать сервисный центр с 9 до 18, без обеденного перерыва. Выходным будет воскресенье.

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В ноябре, в Ужгороде открыли современный Центр "Паспортный сервис" (ФОТО)



