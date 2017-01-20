Пьяный закарпатец пытался сжечь дом вместе с семьей (ФОТО)

18.01.2017 (12:06)

Закарпатский пенсионер пытался сжечь дом вместе с семьей

Вчера, 17 января, на службу «102» обратилась жительница села Велятино Хустского района и сообщила, что ее дедушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения облил дом бензином и угрожает его поджечь.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что 67-летний пенсионер во время семейной ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал из гаражного помещения пластиковую бутылку с бензином и разлив горючее вещество. После этого мужчина взял спички и стал угрожать родным поджечь дом. Помешала пожару жена правонарушителя.

Полиция пригласила мужчину в Хустский отдел полиции для получения объяснений. По данному факту начато уголовное производство по ст. 129 Уголовного кодекса Украины, то есть угроза убийством. Такое правонарушение, если были реальные основания опасаться осуществления этой угрозы наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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