В Ужгороде можно будет жениться за сутки (ВИДЕО)

18.01.2017 (12:53)

Пожениться в Ужгороде теперь можно будет за сутки

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Вместо 30-ти дневного срока в нескольких западноукраинских городах, в том числе и в Ужгороде, с 11-го января, действует пилотный проект по быстрому бракосочетанию.Сейчас новация только в разработке, ведь осуществляться регистрация должна не в ЗАГСе, а в специальном новосозданном КП.Уже в в ближайшее время заработает сервис от управления юстиции «Брак за сутки», с помощью которого закарпатцам будут доступны «быстрые бракосочетания».Об этом сегодня, 18 января, во время отчетной пресс-конференции сообщили представители Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области.Для сервиса почти все готово, пока управлением юстиции проводятся организационные мероприятия, и заключения договоров с субъектами, к участию приглашаются коммунальные и другие предприятия, которые будут готовы проводить церемонию бракосочетания и смогут обеспечить всю ее «юридическую» составляющую.В ужгородском ЗАГСе рассказали, как будут работать в рамках нового проекта "Брак за сутки":"Мы ищем предприятие, которое будет этим заниматься. Цена еще не определена. Средства пойдут в местный бюджет, управление юстиции и уплачиваться госпошлина. После оплаты договариваемся о месте церемонии, куда и выезжает работник ЗАГСа", - отметила главный специалист ужгородского отдела ДРАЦСу Ольга Рябиничева .Проект "Брак за сутки" уже работает в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе и Северодонецке. Стоимость услуги в зависимости от дня недели и места проведения церемонии составляет от 2 до 6 тысяч гривен.