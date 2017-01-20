СБУ разрешила Наташе Королевой посетить Украину

18.01.2017 (13:31)

СБУ впустила Наташу Королеву в Украину

Певице Наташе Королевой несмотря на наложенный запрет позволили приехать в Украину. Певице позволили посетить Киев, но только для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку.

Об этом рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает Интерфакс.

В СБУ отметили, что разрешение является временным и Королева и в дальнейшем будет оставаться невъездной в Украину.

Напомним, осенью СБУ запретила въезд певице Наташе Королевой въезжать территорию Украину в течение пяти лет