СБУ разрешила Наташе Королевой посетить Украину

|СБУ впустила Наташу Королеву в Украину
Певице Наташе Королевой несмотря на наложенный запрет позволили приехать в Украину. Певице позволили посетить Киев, но только для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку.
Об этом рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает Интерфакс.
В СБУ отметили, что разрешение является временным и Королева и в дальнейшем будет оставаться невъездной в Украину.
Напомним, осенью СБУ запретила въезд певице Наташе Королевой въезжать территорию Украину в течение пяти лет
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