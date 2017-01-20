Полиция Закарпатья ведет набор на службу (ВИДЕО)

|Закарпатская полиция ведет набор кадров
В Закарпатье продолжается набор на службу в полицию. На сегодняшний день в ведомстве имеется 460 вакантных мест. Одна из важных требований - это свободное владение украинским языком.
По оплате труда, то полицейским предлагают минимально 6000 гривен, однако эта сумма может быть и значительно больше.
Ярослав Лебедович, заместитель начальника Национальной полиции Закарпатье:
- Что мы предлагаем? Мы предлагаем заработная плата полицейского ВИЧ 6 до 7000 - это минимальная плата. Далее в зависимости от выслуги, от полученных званий плата будет увеличиваться. И зарплата оперуполномоченного уголовного розыска от 10000 гривен.
Как мы уже сообщали сегодня, В Ужгороде открыли новый сервисный центр МВД, который заменит бывший МРЭО (ФОТО)
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