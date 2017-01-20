Трамп попросил конгрессменов-демократов вернуть билеты на инаугурацию

18.01.2017 (17:29)

Дональд Трамп отреагировал на бойкот конгрессменов

Ранее сообщалось о том, что бойкот инаугурации Трампа объявили более 50 конгрессменов. Конгрессмены-демократы решили не идти на инаугурацию из-за оскорбления Трампом демократа Льюиса, который назвал избранного президента нелегитимным из-за вмешательства России в выборы.

Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на бойкот конгрессменов от Демократической партии, которые заявили, что не придут на его инаугурацию.

«Что касается людей, которые не собираются прийти, то поскольку нам очень нужны места, надеюсь, они вернут мне свои билеты», – сказал Трамп 18 января в интервью Foxnews.

Инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 20 января. Торжества будут продолжаться 3 дня, но именно в пятницу Трамп будет приведен к присяге, выступит с речью и поучаствует в традиционном параде.