Трамп попросил конгрессменов-демократов вернуть билеты на инаугурацию

|Дональд Трамп отреагировал на бойкот конгрессменов
Ранее сообщалось о том, что бойкот инаугурации Трампа объявили более 50 конгрессменов. Конгрессмены-демократы решили не идти на инаугурацию из-за оскорбления Трампом демократа Льюиса, который назвал избранного президента нелегитимным из-за вмешательства России в выборы.
Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на бойкот конгрессменов от Демократической партии, которые заявили, что не придут на его инаугурацию.
«Что касается людей, которые не собираются прийти, то поскольку нам очень нужны места, надеюсь, они вернут мне свои билеты», – сказал Трамп 18 января в интервью Foxnews.
Инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 20 января. Торжества будут продолжаться 3 дня, но именно в пятницу Трамп будет приведен к присяге, выступит с речью и поучаствует в традиционном параде.
Рейтинг: 20
Комментарии
Рейтинг: 10
Между депутатами Верховной зРады возникла острая дискуссия, как правильно
записать: — Крым оккупировали или аннексировали? Голос из зала:
— Прое@али, как и всю украину!
Рейтинг: 4
Почему мы слышим кaклячье xрюкание и зависть в слюнных брызгах:
Россия сильнейшая страна в плане вооружения в мире, Самая богатейшая страна по ресурсам.
У России самый влиятельный президент в мире, в России любят и уважают своего президента.
И самое главное Россию теперь не сломать.
Что может сказать мaйдayтый paгуль о своем yкpocвинaрнике - гражданская война, насилие, грабежи, наркомания, нищета и безысходность на долгие годы
И ей богу смешно когда кaкел что то тут вякает, булькая по ноздри в дерьме.
Рейтинг: -5
ты дятел... а как же грёбанные америкосы как вы их называете,а? всё? Америкосы братья? Быстро вы мнение меняете грёбанные кацапские свиньи...
Рейтинг: -6
Полагаю, пора его бальзамировать и к лику святых церкови путина...
Рейтинг: 8
Похоже черножопая макака и Хилый Клитор не как не угомонятся а кто за ними стоит платят в Луизиане и округе Вашингтон по 2.5 тыс американских гривен чернокожим чтоб они устроили по сценарию отработанному в Египте и Ливии ну и успешно реализованном на Украине!!! Короче майдауны всех стран объединяйтесь! Голодранцы гоп до кучи! Главное и Крым (Аляска) у них имеется да и жидов на Брайтоне не мало... Покрышки завезут.... впрочем конечно Трампу попытаются поднагадить и хотя по Задорнову -Они Тупые но не дебилы жовтоблакитные!!! Так что не прокат
Рейтинг: -8
Задронов уже нашутился на рак, и как крыса, поехал в загнивающий запад лечится ) на россеи методы лечения прикладанием лопуха, курсом боярышника и намазыванием лба зеленкой не помогают! Задронов такое подохнет и в ад, а московские терпилы еще будут терпеть плешивого карлика...