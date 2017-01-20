Сколько украинцев подписались бы сейчас под письмом Януковича?!

|Путин не услышал Януковича
В Сети появилось письмо Януковича к Путину с просьбой ввести в Украину российские войска.
"Как законно избранный президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, – под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам", - говорится в письме.
"В этой связи обращаюсь к президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", - призвал экс-президент Украины.
Интересно, сколько граждан Украины подписались бы сейчас под этим письмом Януковича?!
Рейтинг: 30
Комментарии
Рейтинг: 2
В мире нет аналогичных стран, кроме Украины, чтобы столько преступников, наркоманов и людей со справками из психбольниц управляли страной.
Рейтинг: -11
Путин высоко оценил российских проституток. А особенно Лаврова, Чуркина, Кобзона, Михалкова, Охлобыстина, Пореченкова, Соловьёва, Дм.Киселёва.
Рейтинг: -18
Для дебилов януковощь в сам раз, ведь дебил дебила понимает, оттого и данбасяне за овоща глорили, стадо необразованное.
Рейтинг: 9
Сразу видно, что тебя родила не женщина-мать, а вовчиця, вовк есть вовк, и поколение твое письцое.
Рейтинг: 43
янукович--мелкий уголовник, а теперь при власти--серьезные воры, для которых народ только средство обогащения. Но украинцем все равно, т.к. все выезжают за границу на работу, а не меняют власть и жизнь в родной стране, за что весь мир их справедливо называет хохлами. Моя хата с края...
Рейтинг: 38
Янукович был слишком скромным и нерешительным,такой просто недостоин управлять украинцами.
Надо как теперешние - выморить голодом половину украинцев,а оставшуюся половину втянуть в вечное рабство.И всюду памятники голодомору наставить,чтобы холопы всегда помнили и боялись.Репрессивная машина власти настолько сильна,что даже открытый циничный отстрел холопов не вызывает протеста а только добавляет страха.
Теперь любой майдан будет уничтожен и вся Украина об этом знает.
Рейтинг: 48
Ну положим сиё письмо откровенная фальшивка и будучи при власти Януковичу достаточно было вооружить Беркут а не слушать западных советников положить туже самую небесную сотню полудурков и обьявить военное положение а армию направить на западению а после федерализацию и досрочные выборы! Пусть он бы в историю вошел кровавым тираном но не допустил бы того что сейчас творится