Сколько украинцев подписались бы сейчас под письмом Януковича?!

18.01.2017 (22:23)

Путин не услышал Януковича

В Сети появилось письмо Януковича к Путину с просьбой ввести в Украину российские войска.

"Как законно избранный президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, – под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам", - говорится в письме.

"В этой связи обращаюсь к президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", - призвал экс-президент Украины.

Интересно, сколько граждан Украины подписались бы сейчас под этим письмом Януковича?!