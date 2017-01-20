Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 19 января

19.01.2017 (07:13)

В Ужгороде переменная облачность, без осадков. Гололедица

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха 11-16 °, в горах местами до 19 ° мороза, днем 2-7 ° мороза, в горах местами до 10 ° мороза.

Ночью небо в Ужгороде было ясным, и останется таким почти весь день, а вечером его могут затянуть облака. Без осадков. Ночью и утром слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 11-13 °, днем 2-4 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 19 января:

МАКС: 13.3° (1975)

МИН: -21.6° (1995)

Народный прогноз погоды: 19 января отмечается праздник Крещения Господня или Богоявления.

По погоде этого дня во многом судили о погоде на лето. Если в этот день холодная, ясная погода — лето засушливым будет. Пасмурная и снежная погода указывала на обильный урожай. В старину говорили: «День тёплый — хлеб тёмный (густой)», значит следовало ожидать хорошего урожая хлебов. Также на хороший урожай указывали синие облака и снег хлопьями.