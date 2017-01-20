Роман Стефанишин рассказал о достижениях полиции в 2016 г. (ФОТО, ВИДЕО)
19.01.2017 (08:21)
Роман Стефанишин рассказал о достижениях 2016 года
Вчера, 18 января, во время пресс-конференции в Ужгороде начальник ГУНП в Закарпатской области, полковник полиции Роман Стефанишин рассказал о достижениях 2016 года, начало работы в новом и о наборе на вакантные должности в полицию.
Глава закарпатской милиции начал встречу с журналистами, отметив, что по сравнению с другими областями страны состояние криминогенной обстановки на территории Закарпатья остается контролируемым и стабильным. Так, за прошлый год подчиненными подразделениями полиции области зарегистрировано почти 115 тысяч обращений граждан, из которых 20 тысяч 690 - с признаками уголовных преступлений.
«В единый реестр досудебных расследований внесено 9314 правонарушений, из них 2632 раскрыто, то есть лицам объявлено о подозрении. Из указанного количества на территории области совершено 3626 тяжких и особо тяжких уголовных преступлений, из них 819 раскрыто. Если брать по видам, то в области было совершено 35 умышленных убийств, из них 32 раскрыты; 41 разбойное нападение, 34 из которых раскрыты; 58 - тяжких телесных повреждений, из них 49 рокрито; 20 случаев тяжких телесных повреждений со смертельным исходом, из которых раскрыто 19; было 11 изнасилований, раскрыто - 10. Зарегистрировано 216 грабежей, из них 114 раскрыто. Наибольшую долю преступлений составляют кражи, которых совершено 4 тысяч 164, из них раскрыто 1019», - отметил Роман Стефанишин.
Руководитель полиции рассказал, что в конце года была задокументирована преступная группа, которая осуществляла квалифицированные квартирные кражи на территории Закарпатья. Так, сотрудниками управления уголовного розыска задокументировано 16 таких фактов. Человек были задержаны, проводятся дальнейшие следственные действия. В течение месяца планируется направить данное уголовное производство в суд.
«Одним из самых проблемных вопросов на территории области являются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Все также знают, что структурное подразделение, которое занималось этим вопросом, не был в подчинении Главных управлений в целом на территории Украины, но в конце 2016 года были приняты решения о введении личного состава и подразделения в штатную численность главных управлений на местах. У нас сейчас уже есть такие подразделения, формируется личный состав, и они будут работать в усиленном режиме в вопросах документирования противоправной деятельности лиц, занимающихся сбытом наркотических веществ. Но эти функции также были возложены у нас на работников уголовного розыска, информацию получали и участковые инспекторы полиции, и в конце года была задокументирована преступная группа в составе трех человек, которая занималась сбытом наркотических веществ на территории города Ужгород. Также проводится досудебное расследование с последующим направлением этого производства в суд», - рассказал Роман Стефанишин.
Начальник ГУНП в Закарпатской области отметил, что личный состав закарпатской милиции способен четко выполнять свои профессиональные обязанности, и рассказал о начале года в работе правоохранителей.
Роман Стефанишин сообщил журналистам, что за текущий период - январь 2017 подчиненными подразделениями полиции области зарегистрировано 5278 обращений граждан, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
«Благодаря улучшению реагирования удалось добиться снижения уровня преступности и улучшение криминогенной ситуации на территории области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А именно зарегистрировано 628 уголовных преступлений, из них раскрыто уже 118. Зарегистрировано 141 тяжких и особо тяжких уголовных преступлений, из них уже 25 раскрыто. На самом деле установлена личность в значительно большем количестве случаев, но не успели объявить о подозрении. С начала года на территории области не совершено ни одного умышленного убийства и ни одного изнасилования, на 4 и 1 соответственно за аналогичный период прошлого года. Зарегистрировано 27 фактов, в прошлом году было 19, незаконного оборота наркотических средств. С начала года случилось 50 мошенничеств, в прошлом году было 75. Зарегистрировано 12 фактов хулиганства против 20 в прошлом году. Хочу сказать, что выходные и праздничные дни на территории области прошли спокойно. Граждане вели себя на должном уровне, не нарушая требований действующего законодательства. Вместе с тем, как ранее отмечалось, весь личный состав Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области был переведен в усиленный вариант несения службы», - рассказал правоохранитель.