К мукачевским стрелкам из "Правого сектора" ни один потерпевший не предъявил претензий, - адвокат

19.01.2017 (08:46)

Бойцов "Правого сектора" обвиняют в терроризме

Адвокат четырех бойцов "Правого сектора", которых обвиняют в терроризме, Роман Бухтояров рассказал, что на заседании суда один из потерпевших отказался от этого статуса, а остальные не выдвинули претензий к обвиняемым.

В ходе судебного заседания по делу четырех представителей Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор", которых обвиняют в терроризме за перестрелку в июле 2015 года в Мукачево ни один из пострадавших не предъявил претензий к обвиняемым, а один отказался от статуса "потерпевшего".

Об этом сообщил адвокат четырех бойцов "Правого сектора" Роман Бухтояров.

"Было первое заседание по существу дела, рассматривали показания потерпевших. Их было 8 человек, среди которых шестеро бывших беркутовцев. Все восемь пострадавших во время своих показаний заявили, что не имеют никаких претензий к ребятам из "Правого сектора", которых обвиняют в этом деле, заявили, что не помнят, чтобы кто-то из этих четырех в них стрелял. Примечательно, что один из мужчин вообще отказался от статуса "потерпевший" в этом деле – сделал заявление, в котором попросил суд не считать его потерпевшим", – сообщил Бухтояров.

Вчера, 18 января в Мукачевском районном суде проходило заседание по существу "мукачевского дела". Следующее заседание по этому делу состоится 30 января. На нем будут допрошены еще 10 пострадавших в мукачевской стрельбе.

Напомним, 11 июля 2015 года в Мукачево Закарпатской области произошел конфликт, вследствие которого погиб один человек, а около 10-ти получили ранения. В стрельбе приняли участие представители "Правого сектора" и милиция. Стороны обвиняют друг друга в "крышевании" контрабанды в регионе.

Правоохранители задержали четверых подозреваемых – Родиона Горбенко, Владимира Бурчу, Романа Мунчака и Сергея Деяка. Досудебное расследование было завершено в июле 2016 года. По данным Генпрокуратуры, подозреваемые в течение 2014–2015 годов в составе банды совершили ряд преступлений на территории Львовской и Закарпатской областей, среди них тяжкие и особо тяжкие.

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Скандал в Мукачевском суде над бойцами Правого сектора (ВИДЕО)



