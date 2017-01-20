Курс валют на 19 января (+ новости экономики)

19.01.2017 (08:57)

Курс валют в банках Ужгорода 19 января

Гривня укрепилась ко всем основным валютам в курсах Национального банка, после резкого падения начался небольшой рост.

На сегодня, 19 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,49 грн;

1 евро – 29,31 грн;

10 российских рублей – 4,64 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 13 копеек. Курс беспрерывно рос с 12 по 18 января, в целом с нового года повысившись почти на гривню.

Евро упал на 20 копеек. Российского рубля "похудел" на копейку.

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Напомним, 18 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 2 – 3 копейки. Торги закрылись котировками 27,56 – 27,62 грн.

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В прошлом году в Украине прекратили работу 1555 банковских отделений.

Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Украины.

"Согласно статистике, опубликованной на сайте НБУ, за 2016 вообще были закрыты 1555 банковских отделений. За этот период действующие на 1.01.2017 г.. Банки сократили 982 отделения. Остальные - 573 отделения - принадлежали банкам, что в течение 2016 были признаны неплатежеспособными или по ним было принято решение о ликвидации ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди банков, которые закрыли всего своих отделений 2016 года, оказались Ощадбанк (516 отделений), "Приватбанк" (348 отделений) и "Райффайзен Банк Аваль" (85 отделений).