Курс валют на 19 января (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода 19 января
Гривня укрепилась ко всем основным валютам в курсах Национального банка, после резкого падения начался небольшой рост.
На сегодня, 19 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27,49 грн;
1 евро – 29,31 грн;
10 российских рублей – 4,64 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 13 копеек. Курс беспрерывно рос с 12 по 18 января, в целом с нового года повысившись почти на гривню.
Евро упал на 20 копеек. Российского рубля "похудел" на копейку.
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Напомним, 18 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 2 – 3 копейки. Торги закрылись котировками 27,56 – 27,62 грн.
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В прошлом году в Украине прекратили работу 1555 банковских отделений.
Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Украины.
"Согласно статистике, опубликованной на сайте НБУ, за 2016 вообще были закрыты 1555 банковских отделений. За этот период действующие на 1.01.2017 г.. Банки сократили 982 отделения. Остальные - 573 отделения - принадлежали банкам, что в течение 2016 были признаны неплатежеспособными или по ним было принято решение о ликвидации ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что среди банков, которые закрыли всего своих отделений 2016 года, оказались Ощадбанк (516 отделений), "Приватбанк" (348 отделений) и "Райффайзен Банк Аваль" (85 отделений).
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