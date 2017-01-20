В Закарпатье на КПП "Лужанка" конфисковали "Mercedes" с контрабандой (ФОТО)

19.01.2017 (09:14)

Контрабандист лишился не только сигарет, но и "Мерседеса"

Сегодня ночью, в пункте пропуска «Лужанка», пограничники Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через границу партии табачных изделий.

Внимание правоохранителей привлек наш соотечественник, который прибыл в пункт пропуска на микроавтобусе марки «Mercedes Sprinter». 24-летний водитель автомобиля, житель. Ивано-Франковска, пытался пересечь границу по полосе движения «зеленый коридор». При проведении контроля первой линии, исходя из анализа и оценки рисков, пограничники инициировали проведение углубленного осмотра транспортного средства. Вышеуказанное авто было выведено из общего потока для проведения мер контроля второй линии.

При проведении углубленного осмотра пограничным нарядом совместно с сотрудником таможни, под декоративной обшивкой, правоохранители обнаружили табачные изделия различных марок в количестве 4960 пачек.



На правонарушителя было установленным порядком составлен протокол об административном правонарушении, а сам человек лишился не только контрабандных сигарет, но и автомобиля. Сумма оценки изъятых сигарет составила более 110 тысяч гривен, транспортное средство оценено в 219 тысяч гривен.

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