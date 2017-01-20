В закарпатском лесу камеры засняли медведя-шатуна (ВИДЕО)

|Защитники природы сняли на камеру медведя-шатуна в закарпатском лесу
Видео у себя на странице в Фесбук обнародовал Всемирный фонд дикой природы (WWF в Украине).
Авторы видео отмечают, что из соображений безопасности животного они не указывают точное место съемки и обещают более подробно рассказать чуть позже.
А пока, можно посмотреть как бурый медведь ходит по лесу. Напомним, недавно Мukachevo.net публиковало, как закарпатский фотограф-анималист снял возле Ужгорода настоящего волка.
Оказывается, косолапые на Закарпатье активизировались, выйдя из зимней спячки. Подтверждением этому является видео, размещенное исследователями фауны.
"Наша фотоловушки поймала красавца бурого медведя на Закарпатье!
Скоро выйдет интересный материал о медведях Карпат, которых важно уберечь", - написали авторы видео.
Напомним, на днях В Нацпарке "Синевир" на Закарпатье поселился еще один косолапый (ФОТО)
Комментарии
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К бабке не ходи - это Путин его разбудил. Вот наглядный пример для свидомых как коварна вездесущая рука Кремля!!!