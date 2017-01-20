В Мукачево полиция поймала пенсионерку-карманницу

19.01.2017 (10:25)

Мукачевская полиция поймала пенсионерку-карманницу

Сотрудники криминальной полиции Мукачевского отдела полиции установили личность женщины, которая вытащила кошелек у женщины на остановке общественного транспорта.

В милицию обратилась мукачевка и сообщила, что на остановке на улице Мира в Мукачево неизвестный вытащил у нее кошелек с деньгами. Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями установлена ​​личность подозреваемого в совершении преступления, ею оказалась 66-летняя местная жительница. Вещественное доказательство изъято. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража. Тайное хищение чужого имущества наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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