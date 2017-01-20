Порошенко еще верит, что ЕС введет безвиз для Украины

19.01.2017 (10:42)

Порошенко все еще надеется на безвиз для Украины

Президент Украины Петр Порошенко ожидает окончательное решение Евросоюза о безвизовом режиме для Украины в ближайшие недели.

Об этом глава государства рассказал в интервью Reuters.

"Это прямое обязательство ЕС... Мы ожидаем, что через очень короткое время - несколько недель - эта работа будет завершена для запуска безвиза", - сказал Порошенко

По его словам, решение о необходимости предоставления безвизового режима для Украины было достигнуто еще в прошлом месяце, но до сих пор не вступило в силу.

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