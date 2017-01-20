Порошенко еще верит, что ЕС введет безвиз для Украины

|Порошенко все еще надеется на безвиз для Украины
Президент Украины Петр Порошенко ожидает окончательное решение Евросоюза о безвизовом режиме для Украины в ближайшие недели.
Об этом глава государства рассказал в интервью Reuters.
"Это прямое обязательство ЕС... Мы ожидаем, что через очень короткое время - несколько недель - эта работа будет завершена для запуска безвиза", - сказал Порошенко
По его словам, решение о необходимости предоставления безвизового режима для Украины было достигнуто еще в прошлом месяце, но до сих пор не вступило в силу.
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Грузия уже с безвизом! А перспективы Украины покрыты мраком
Рейтинг: -18
Комментарии
Рейтинг: 4
Странно что Порошенко не видит очевидного : ему ЕС вводит и вводит и снова вводит и вводит.... и с заду и спереду, а оон хоть и подмахивает делает задумчивое лицо полное недоразумения...Впрочем как истинный еврей за бабки готов на ВСЁ!!!
Рейтинг: -3
Что кому, а масковский деградантам одно в голове, не даром кацап свою жену и дочь за пузырь отдает кому попало. Вставание с колен ихтамнетов вже сегодня.
Рейтинг: 0
На полях Давосского форума Порошенко пообещал помочь Трампу сделать Америку вновь великой..,а эти европейские дебилы "кота за яйца тянут",точно себе во вред!
Рейтинг: 23
Самое смешное не то что он верит, а то что он намерен в этом убедить ещё 40 миллионов! Он знать вообще не просыхал с Нового года... то как он оголял крайнюю плоть в сторону Трампа и финансирует антитрамповские выходки и после этого твердо заявляет что намерен с ним встречаться уже в феврале.... Пожалуй - это уже белочка поселилась...
Рейтинг: -20
Ну что ж ты фраер сдал назад, ты же веришь что росиия развитая страна...Что росия непобедимая...Я это у кого еще белочка в 120млн верунов...