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Порошенко еще верит, что ЕС введет безвиз для Украины

19.01.2017 (10:42)
Порошенко все еще надеется на безвиз для Украины
Порошенко все еще надеется на безвиз для Украины

Президент Украины Петр Порошенко ожидает окончательное решение Евросоюза о безвизовом режиме для Украины в ближайшие недели.

Об этом глава государства рассказал в интервью Reuters.

"Это прямое обязательство ЕС... Мы ожидаем, что через очень короткое время - несколько недель - эта работа будет завершена для запуска безвиза", - сказал Порошенко

По его словам, решение о необходимости предоставления безвизового режима для Украины было достигнуто еще в прошлом месяце, но до сих пор не вступило в силу.
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Грузия уже с безвизом! А перспективы Украины покрыты мраком


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

19.01.2017 (18:55) / 1

Странно что Порошенко не видит очевидного : ему ЕС вводит и вводит и снова вводит и вводит.... и с заду и спереду, а оон хоть и подмахивает делает задумчивое лицо полное недоразумения...Впрочем как истинный еврей за бабки готов на ВСЁ!!!

19.01.2017 (19:48) / chi po

Что кому, а масковский деградантам одно в голове, не даром кацап свою жену и дочь за пузырь отдает кому попало. Вставание с колен ихтамнетов вже сегодня.

19.01.2017 (17:17) / нашатырь

На полях Давосского форума Порошенко пообещал помочь Трампу сделать Америку вновь великой..,а эти европейские дебилы "кота за яйца тянут",точно себе во вред!

19.01.2017 (11:06) / Виктор г. Калуга

Самое смешное не то что он верит, а то что он намерен в этом убедить ещё 40 миллионов! Он знать вообще не просыхал с Нового года... то как он оголял крайнюю плоть в сторону Трампа и финансирует антитрамповские выходки и после этого твердо заявляет что намерен с ним встречаться уже в феврале.... Пожалуй - это уже белочка поселилась...

19.01.2017 (11:11) / Marco V

Ну что ж ты фраер сдал назад, ты же веришь что росиия развитая страна...Что росия непобедимая...Я это у кого еще белочка в 120млн верунов...