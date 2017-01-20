На Закарпатье 10-летний ребенок пытался зарезать своего друга

19.01.2017 (11:39)

10-летний закарпатец ударил ножом своего друга

Сотрудники Иршавского отделение полиции выясняют обстоятельства нанесения тяжких телесных повреждений с помощью ножа 10-летним ребенком.

Вчера, 18 января, в полицию поступило сообщение от дежурного врача приемного отделения Иршавской районной больницы о том, что к ним каретой скорой помощи доставлен 11-летний ребенок. Мальчика медики забрали из села Собатин с колото-резаными телесными повреждениями в области ребер справа, сзади.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что во время спора между пострадавшим и 10-летним жителем Собатин, последний вынул нож и нанес удар в грудную клетку своего оппонента. Нападающего разыскал участковый инспектор, он нашел ребенка в лесу в горной местности, где несовершеннолетний скрывался от правоохранителей.

С места преступления изъят нож, длиной 23 см и направлен на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение. Пострадавший сейчас находится на лечении в хирургическом отделении Иршавской районной больницы.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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