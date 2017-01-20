В Ужгороде ко Дню Соборности пройдет торжественное шествие

19.01.2017 (12:26)

В Ужгороде ко Дню Соборности состоится торжественное шествие

В воскресенье, 22 января, на Закарпатье запланирован ряд мероприятий ко Дню Соборности Украины. Среди них - шествие со стометровым национальным флагом, возложение цветов к памятникам выдающимся деятелям и праздничный концерт в областной филармонии.

Торжества с участием руководства области начнутся в 10.45 открытием памятной доски председателю Центральной Рады Украинской Народной республики Михаилу Грушевскому на фасаде Дома профсоюзов (площадь Народная, 3). Сразу после этого присутствующие возложат цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

В 11.00 в память об Акте воссоединения молодежь развернет на площади Народной стометровый флаг Украины и торжественным шествием понесет по набережной Независимости к памятнику президенту Карпатской Украины Августину Волошину.

Уже традиционно эстрадно-духовой оркестр Закарпатской областной филармонии подготовил ко Дню Соборности Украины большую концертную программу из лучших образцов отечественной музыки. На сцене края вместе с эстрадно-духовым оркестром выступит, в частности, струнная группа камерного оркестра филармонии. Начало концерта в 16.00.

Мероприятия по случаю Дня Соборности Украины состоятся также в городах и районах области.

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Стометровый флаг Украины поднимали в Ужгороде в День Независимости (ФОТО, ВИДЕО)



