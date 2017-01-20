В Тегеране загорелся и обрушился 17-этажный дом, десятки жертв (ВИДЕО)

19.01.2017 (14:26)

В результате возгорания и обвала высотного здания Plasco десятки жертв

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В столице Ирана загорелся и рухнул 17-этажный дом, погибли по меньшей мере 30 пожарных. Кроме того, под завалами находятся примерно полсотни человек.Сначала на последних этажах возник пожар. Укротить огонь пытались 200 чрезвычайников. Многие из них были внутри. И неожиданно здание начало падать. Рядом расположены посольства Турции и Великобритании.Людей оттуда и из соседних домов эвакуировали. Разрушенная многоэтажка построена в 1960-х годах. На тот момент это было самое высокое сооружение Тегерана. Причину рокового пожара пока не называют."Старая, изношенная электропроводка могла быть потенциальной причиной пожара. Но я не могу сказать наверняка", - прокомментировал пожарный желал Малеки.Граждан Украины среди пострадавших в результате разрушения высотного здания в столице Ирана Тегеране нет. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Департамент консульской службы МИД "Украинцы в мире"."В Тегеране в результате пожара упало высотное здание Plasco. Погибли десятки человек. Украинцев среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.