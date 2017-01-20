Полиция Закарпатья определила 3 самые аварийные участка трассы "Киев-Чоп"

19.01.2017 (15:43)

В Закарпатье на трассе "Киев-Чоп" есть 3 особо аварийных участка

Все наиболее опасные отрезки трассы находятся в горных районах Закарпатской области, недалеко админграницы с Львовщиной.

Патрульная полиция Ужгорода и Мукачево определила три наиболее аварийные участка трассы М-06 Киев-Чоп в пределах Закарпатской области.

В общем, только на этих отрезках трассы за 2016 год произошло 20 дорожно-транспортных происшествий различной степени тяжести.

Так, наиболее аварийным отрезком автодороги "Киев-Чоп" в пределах Закарпатья стал отрезок вблизи села Латирка, на дорожных серпантинах уже при выезде из области (702 - 705 км М-06 Киев-Чоп). За прошлый год на этом участке дороги произошло 11 ДТП, где 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

Второй наиболее аварийный отрезок трассы Киев-Чоп находится в горах недалеко от села Абранка Воловецкого района, на достаточно ровном участке дороги (721 - 723 км М-06 Киев-Чоп). Там за прошлый год произошло 4 ДТП с которых только в одной травмировался человек.

Третий аварийный отрезок международной трассы М-06 находится западнее села Ганьковица в Свалявском районе (735 - 736 км М-06 Киев-Чоп). За 2016-й там произощло 5 дорожно-транспортных происшествий, из которых 7 человек получили телесные повреждения.

Сотрудники патрульной полиции Ужгорода и Мукачево уточняют, что достаточно аварийным является также отрезок трассы близ села Нелипино, что в Свалявском районе (743 - 744 км М-06 Киев-Чоп).

Для лучшей ориентации по местам, где чаще всего случаются ДТП, смотрите инфографику:







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