В мэрии Ужгорода изучают возможности улучшения городского транспорта

19.01.2017 (17:46)

Власти Ужгорода встретились с представителями ООО "Украинский автобус"

Сегодня по приглашению городских властей Ужгорода на встречу с руководством города приехали представители ООО «Украинский автобус» - директор по продажам Виталий Грищук, заместитель директора по реализации автобусов в Украине Александр Иванов-Недахин, директор ЧП «Ольбия» - официального дилера ООО «Украинский автобус» Роман Гарасимчук.

В разговоре с первым заместителем городского головы Ужгорода Иштван Цапом они представили новую модель автобуса ISUZU ПАО «Черкасский автобус» экологического стандарта Евро 5 для городских перевозок. Отмечалось, что это принципиально новая украинская разработка с использованием деталей японского производства, вместимостью 54 пассажира, с возможностями для людей с особыми потребностями, кондиционированием салона, электронными табло и тому подобное. На Закарпатье также планируют открыть сервисный центр для обслуживания этих автобусов. Цена, в зависимости от дополнительных удобств, стартует с 1 миллиона 945 тысяч гривен.

Первый заместитель городского головы Иштван Цап отметил, что в конце прошлого года в Ужгороде решением сессии создано коммунальное предприятие «Ужгородский муниципальный транспорт». Интересовался опытом продаж завода-производителя с перспективными направлениями привлечения средств через кредитные, лизинговые и другие механизмы. Городская власть продолжает изучать возможности обновления подвижного состава городского транспорта, повышения качества перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

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