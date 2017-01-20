В мэрии Ужгорода изучают возможности улучшения городского транспорта

|Власти Ужгорода встретились с представителями ООО "Украинский автобус"
Сегодня по приглашению городских властей Ужгорода на встречу с руководством города приехали представители ООО «Украинский автобус» - директор по продажам Виталий Грищук, заместитель директора по реализации автобусов в Украине Александр Иванов-Недахин, директор ЧП «Ольбия» - официального дилера ООО «Украинский автобус» Роман Гарасимчук.
В разговоре с первым заместителем городского головы Ужгорода Иштван Цапом они представили новую модель автобуса ISUZU ПАО «Черкасский автобус» экологического стандарта Евро 5 для городских перевозок. Отмечалось, что это принципиально новая украинская разработка с использованием деталей японского производства, вместимостью 54 пассажира, с возможностями для людей с особыми потребностями, кондиционированием салона, электронными табло и тому подобное. На Закарпатье также планируют открыть сервисный центр для обслуживания этих автобусов. Цена, в зависимости от дополнительных удобств, стартует с 1 миллиона 945 тысяч гривен.
Первый заместитель городского головы Иштван Цап отметил, что в конце прошлого года в Ужгороде решением сессии создано коммунальное предприятие «Ужгородский муниципальный транспорт». Интересовался опытом продаж завода-производителя с перспективными направлениями привлечения средств через кредитные, лизинговые и другие механизмы. Городская власть продолжает изучать возможности обновления подвижного состава городского транспорта, повышения качества перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.
-
В Ужгороде появятся более вместительные маршрутки
Рейтинг: -3
Комментарии
Рейтинг: 0
купить детский квадроцикл
Рейтинг: -4
купить детский квадроцикл
Рейтинг: -2
купить детский квадроцикл
Рейтинг: 1
купить детский квадроцикл
Рейтинг: -3
купить детский квадроцикл
Рейтинг: -2
с другом пили пиво на ,и нас забрали полицейские.т.к мне 17 лет,мне пришла повестка на комисию.мне туда надо идти с мамой. а я не хочу чтоб мама знала!я так вобще не пью,повод был.могу ли я пойти на комисию без мамы(с сетрой,или один).и что будет если я вобще не пойду?
если у вас есть возможность помочь http://vli.su/you
я ничего толком не пойму((
Рейтинг: -4
я вот в понедельник напилась и совершенно не помню как разговаривала с мч по телефону)) так то не стыдно, не чужие же люди, но стремненько малям)) именно потому что я ваще не помню 10-минутный разговор)) мало ли че я там плела))
если у вас есть возможность помочь http://vli.su/ebalsya
совсем не понима что делать((
Рейтинг: 6
Городская власть продолжает изучать возможности обновления подвижного состава городского транспорта, повышения ЦЕНЫ перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.
Рейтинг: 8
Нет других проблем в городе, кроме маршруток .... твою ж мать ... Кого надо выбрать мэром Ужгорода, чтобы наконец-то занялись затопленными подвалами, разрушенной канализацией, аварийной эл. щитовой, мокрыми стенами .... Может следующий мэр должен быть - сантехник ? ...
Рейтинг: -1
Пагарелого или Ратушняка надо было выбрать не???....
Или тебя -жителя первого этажа?)))