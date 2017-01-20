Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 20 января

20.01.2017 (06:58)

В Ужгороде переменная облачность, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 9-14 °, в горах местами до 18 ° мороза, днем 2-7 ° мороза.

Несмотря на ясную ночь, утро в Ужгороде - облачное. Тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 12-14 °, днем 2-4 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 20 января:

МАКС: 8.6° (1998)

МИН: -18.4° (1985)

Народный прогноз погоды: 20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день является концом святок: «Иван Креститель праздники увел». Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай. К 20-му января заканчивались Крещенские морозы, и хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла: «Трещи, мороз не трещи — минули Водохрещи: дуй, вьюга, не дуй — к Великодню пошло».