Курс валют на 20 января (+ новости экономики)

20.01.2017 (09:21)

Курс валют в банках Ужгорода 20 января

Доллар в Украине дешевеет третий день подряд, но гривня так и не отыграла последний обвал.

На сегодня, 20 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,44 грн;

1 евро – 29,27 грн;

10 российских рублей – 4,62 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 5 копеек. Курс беспрерывно рос с 12 по 18 января, в целом с нового года поднявшись почти на гривню.

Евро упал на 4 копейки. Российского рубля "похудел" на 2 копейки.

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Напомним, 19 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 2 – 3 копейки. Торги закрылись котировками 27,53 – 27,6 грн.

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В Bloomberg прогнозируют, что гривна будет самой стабильной валютой мира в 2017 году. При этом, по подсчетам аналитиков, инфляция в Украине в 2017 году будет колебаться в пределах 10%. Волатильность гривны в 2017 году прогнозируется на уровне 0,6%.

В целом коэффициент риска для Украины в 2017 году будет достаточно высоким – 21,5.

Отметим, наименьшие коэффициенты риска для стран в этом году у Норвегии (96,5), Гонконга (93,7), Швейцарии (95,8), Сингапура (90,0). 84,6 – у Израиля, 91,6 – у Дании, 94,0 – у Швеции, 92,3 – у Германии. Коэффициент риска для США в 2017 году составит 73,2. В России данный показатель прогнозируют на уровне 60,6.