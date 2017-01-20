Закарпатье продолжает лидировать по приросту населения среди регионов Украины

|Закарпатье лидирует по приросту населения среди регионов Украины
За последние пять лет население Закарпатской области увеличилось на девять тысяч человек. Такие данные областного управления статистики. Если в 2012-м количество закарпатцев составляла 1 млн. 250 тысяч, то в декабре 2016-го - 1 млн. 259 тысяч.
- Закарпатье продолжает оставаться лидером среди регионов Украины по приросту населения, - отмечает Геннадий Москаль. - При этом показатель роста приходится больше на сельское население, которое значительно превышает количество городских жителей края.
Данные по количеству населения Закарпатья за последние пять лет:
2012 год - 1 млн. 250,7 тыс. Человек
2013 год - 1 млн. 254,4 тыс. Человек
2014 - 1 млн. 256,9 тыс. Человек
2015 - 1 млн. 259,6 тыс. Человек
2016 - 1 млн. 259,7 тыс. Человек.
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В 2016 году на Закарпатье появилось почти 12 тысяч младенцев
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Комментарии
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Файна статистика , лим як кажуть мудрі люди "дьявол криєся в детелях" . По факту приріст стався за рахунок ромського населення , й дуже великий . Причина понятна - грошова . Айбо чи будуть "нові громадяни суспільства" бодай себе обеспечовати в сьому суспільстві , чи як їх батьки , діди , й прадіди , будуть красти , ковдовати та жити за рахунок бюджетних дотацій ? Товди ко буде оті дотації обеспечовати ?