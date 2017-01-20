Закарпатье продолжает лидировать по приросту населения среди регионов Украины

20.01.2017 (09:46)

Закарпатье лидирует по приросту населения среди регионов Украины

За последние пять лет население Закарпатской области увеличилось на девять тысяч человек. Такие данные областного управления статистики. Если в 2012-м количество закарпатцев составляла 1 млн. 250 тысяч, то в декабре 2016-го - 1 млн. 259 тысяч.

- Закарпатье продолжает оставаться лидером среди регионов Украины по приросту населения, - отмечает Геннадий Москаль. - При этом показатель роста приходится больше на сельское население, которое значительно превышает количество городских жителей края.

Данные по количеству населения Закарпатья за последние пять лет:

2012 год - 1 млн. 250,7 тыс. Человек

2013 год - 1 млн. 254,4 тыс. Человек

2014 - 1 млн. 256,9 тыс. Человек

2015 - 1 млн. 259,6 тыс. Человек

2016 - 1 млн. 259,7 тыс. Человек.

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В 2016 году на Закарпатье появилось почти 12 тысяч младенцев



