ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Закарпатье продолжает лидировать по приросту населения среди регионов Украины

20.01.2017 (09:46)
Закарпатье лидирует по приросту населения среди регионов Украины
Закарпатье лидирует по приросту населения среди регионов Украины

За последние пять лет население Закарпатской области увеличилось на девять тысяч человек. Такие данные областного управления статистики. Если в 2012-м количество закарпатцев составляла 1 млн. 250 тысяч, то в декабре 2016-го - 1 млн. 259 тысяч.

- Закарпатье продолжает оставаться лидером среди регионов Украины по приросту населения, - отмечает Геннадий Москаль. - При этом показатель роста приходится больше на сельское население, которое значительно превышает количество городских жителей края.

Данные по количеству населения Закарпатья за последние пять лет:

2012 год - 1 млн. 250,7 тыс. Человек

2013 год - 1 млн. 254,4 тыс. Человек

2014 - 1 млн. 256,9 тыс. Человек

2015 - 1 млн. 259,6 тыс. Человек

2016 - 1 млн. 259,7 тыс. Человек.
-
В 2016 году на Закарпатье появилось почти 12 тысяч младенцев


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

20.01.2017 (12:52) / Верховиниць

Файна статистика , лим як кажуть мудрі люди "дьявол криєся в детелях" . По факту приріст стався за рахунок ромського населення , й дуже великий . Причина понятна - грошова . Айбо чи будуть "нові громадяни суспільства" бодай себе обеспечовати в сьому суспільстві , чи як їх батьки , діди , й прадіди , будуть красти , ковдовати та жити за рахунок бюджетних дотацій ? Товди ко буде оті дотації обеспечовати ?