В Закарпатье полиция задержала мужчину со штык-ножом

|Закарпатская полиция задержала мужчину со штык-ножом
В обеденное время 19 января на железнодорожном вокзале в Виноградово правоохранители задержали 43-летнего мужчину, у которого изъяли 40-сантиметровый штык-нож.
Вчера в обед в полицию Виноградово поступило сообщение от неравнодушного гражданина о том, что на местном железнодорожном вокзале какой-то агрессивный человек угрожает людям ножом. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Хулиганом оказался 43-летний житель Виноградовского района. У мужчины изъяли штык-нож общей длиной 40 см.
По данному факту начато следствие. Изъятый предмет направлен на экспертизу. Если она подтвердит, что это холодное оружие, то на виноградовца ожидает уголовная ответственность за незаконное обращение с оружием.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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