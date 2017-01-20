В Закарпатье полиция задержала мужчину со штык-ножом

20.01.2017 (10:24)

Закарпатская полиция задержала мужчину со штык-ножом

В обеденное время 19 января на железнодорожном вокзале в Виноградово правоохранители задержали 43-летнего мужчину, у которого изъяли 40-сантиметровый штык-нож.

Вчера в обед в полицию Виноградово поступило сообщение от неравнодушного гражданина о том, что на местном железнодорожном вокзале какой-то агрессивный человек угрожает людям ножом. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Хулиганом оказался 43-летний житель Виноградовского района. У мужчины изъяли штык-нож общей длиной 40 см.

По данному факту начато следствие. Изъятый ​​предмет направлен на экспертизу. Если она подтвердит, что это холодное оружие, то на виноградовца ожидает уголовная ответственность за незаконное обращение с оружием.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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