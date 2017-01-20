Программа фестиваля мясников в Гече на Закарпатье

|11 февраля в Гече на Закарпатье состоится фестиваль мясников
Праздник, конкурс мясников традиционно соберет гурманов и любителей блюд из свинины в селе Геча, Береговского района Закарпатской области.
Рано утром, 11 февраля сформированные команды мясников, или гентешей соберутся перед зданием сельсовета, и будут угощать горячим вином и домашней паленкой-сливовицей.
Туринформ Закарпатья обнародовал программу фестиваля:
7:00 - сбор и подготовка команд
7:00 - 14:00 Приготовление национальных венгерских блюд из свинины
7:00 - 18:00 Продажа и покупка блюд из свинины, демонстрация копчения колбасы и реализация свежей продукции
8:00 - 17:00 Дегустация вин, местных производителей
13:00 - Официальное открытие праздника мясников
14:00 - 17:00 Культурно-развлекательная программа
17:00 - Награждение победителей праздника мясников
Даний фестиваль является уникальным, потому что демонстрирует возможность увидеть древние национальные традиции, связанные с ритуалом резки свиней и приготовлением мясных блюд. Мастера из Украины и стран ЕС продемонстрируют лучшие традиции кулинарии.
Участники праздника имеют возможность продать собственные мясные продукты и изделия, что способствует поддержанию предпринимателей, отрасли животноводства, развития общества, поддержки традиций, развития туристической привлекательности села Геча и Береговского района.
Как правило, лучшие мастера, производители гастрономической продукции Закарпатья и гости из-за рубежа, предлагают продегустировать кулинарную продукцию собственного производства.
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Напомним, Геннадий Москаль своим распоряжением вернул Закарпатский фестиваль мясников в Гече
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