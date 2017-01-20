Программа фестиваля мясников в Гече на Закарпатье

20.01.2017 (10:44)

11 февраля в Гече на Закарпатье состоится фестиваль мясников

Праздник, конкурс мясников традиционно соберет гурманов и любителей блюд из свинины в селе Геча, Береговского района Закарпатской области.

Рано утром, 11 февраля сформированные команды мясников, или гентешей соберутся перед зданием сельсовета, и будут угощать горячим вином и домашней паленкой-сливовицей.

Туринформ Закарпатья обнародовал программу фестиваля:

7:00 - сбор и подготовка команд

7:00 - 14:00 Приготовление национальных венгерских блюд из свинины

7:00 - 18:00 Продажа и покупка блюд из свинины, демонстрация копчения колбасы и реализация свежей продукции

8:00 - 17:00 Дегустация вин, местных производителей

13:00 - Официальное открытие праздника мясников

14:00 - 17:00 Культурно-развлекательная программа

17:00 - Награждение победителей праздника мясников

Даний фестиваль является уникальным, потому что демонстрирует возможность увидеть древние национальные традиции, связанные с ритуалом резки свиней и приготовлением мясных блюд. Мастера из Украины и стран ЕС продемонстрируют лучшие традиции кулинарии.

Участники праздника имеют возможность продать собственные мясные продукты и изделия, что способствует поддержанию предпринимателей, отрасли животноводства, развития общества, поддержки традиций, развития туристической привлекательности села Геча и Береговского района.

Как правило, лучшие мастера, производители гастрономической продукции Закарпатья и гости из-за рубежа, предлагают продегустировать кулинарную продукцию собственного производства.

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Напомним, Геннадий Москаль своим распоряжением вернул Закарпатский фестиваль мясников в Гече



