Закарпатские спасатели рассказали как правильно вести себя на льду

20.01.2017 (13:19)

Лед способен скрывать в себе опасность

Зимой много закарпатцев выбирают для себя развлечения, связанные с отдыхом на льду. Как тлько позволяет погода, взрослые и дети спешат устроить катание на коньках или санках, а кто-то предпочитает зимнюю рыбалку. Однако во всех этих случаях не стоит забывать, что лед способен скрывать в себе опасность.

Если лед тонкий, человек может провалиться в ледяную воду. Поэтому Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области призывает граждан не рисковать собственной жизнью и соблюдать несложные правила безопасности.

Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигнет 7 см; для устройства катка - не менее 10-12 см; массовая переправа пешком может быть организована при толщине льда не менее 15 см; для переправы грузового автомобиля - 35-55 см, трактора - 40-60 см. Толщину льда можно определить по ее цвету. Надежный лед имеет зеленоватый или голубой оттенок, а тонкий - белый или желтый. Весьма опасно на водоеме испытывать лед на прочность ногой. Лучше всего это делать с помощью палки.

Спускаться с берега следует очень осторожно, так как лед может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух. Выходить на лед и идти по нему безопаснее там, где уже прошли люди (по их следам или тропам). Если кто-то выходит на лед первым, необходимо посмотреть, не просел лед, потому что он всегда тоньше там, где впадают теплые сточные воды промышленных предприятий, растут кусты или камыш, где быстрое течение и бьют источники. Стоит остерегаться мест, где лед покрыт снегом. Снег, который покрыл лед, действует как одеяло - под снегом лед нарастает медленно. Иногда бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда составляет 10 см, а под снегом - всего 3 см.

Ярым рыбакам следует помнить, что зимой ловить рыбу в одиночку рискованно. Лучше собрать группу из нескольких человек, предупредить родных о своих намерениях и на водоеме устроить лунки на безопасном расстоянии друг от друга. Если группа лиц передвигается по льду, им следует идти цепью, интервал должен быть не менее 5 м. Рыбаку обязательно надо иметь при себе прочную веревку длиной 15-20 метров с петлей на одном конце и полукилограммовым грузом на другом, два гвоздя или нож - все это поможет выбраться на лед, если вдруг человек провалится в воду.

Верхнюю одежду не следует застегивать плотно, а лямки от рюкзака надо надеть на одно плечо: так в случае опасности у лица будет возможность быстро освободиться от них. И каждому человеку надо помнить, что категорически запрещается употреблять до и во время отдыха на льду алкогольные напитки или другие наркотические или психотропные вещества. Если надо согреться, лучше выпить из термоса горячего чая или кофе.

Что делать, если вы провалились в холодную воду:

1) Не поддавайтесь панике, сохраняйте самообладание, не кричите, если рядом никого нет - вы только зря потратите силы, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание, избегайте погружение с головой;

2) раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за край льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;

3) попробуйте осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед;

4) выбравшись на лед, перекатитесь и отползайте в ту сторону, откуда вы пришли, где прочность льда уже известна, медленно ползите к берегу.

Далее вам необходимо переодеться. Если сухой одежды под руками не оказалось, надо выкрутить мокрый и снова одеть его. Чтобы согреться, выполните физические упражнения. Можно растереться сухой шерстяной тканью, затем необходимо укрыться в защищенном от ветра месте, хорошо укутаться, по возможности выпить чего-нибудь горячего.







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