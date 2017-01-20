В Ужгороде бесплатно учат китайскому языку (ВИДЕО)

20.01.2017 (14:46)

Ужгородцев бесплатно учат китайскому языку

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В Ужгорорде китайский язык можно учить прямо на автобусной остановке. Электронные табло на автобусных остановках показывают что-то непонятное на китайском.Сбои новых электронных табло не впервой, в августе они уже преподавали уроки китайского, а в декабре полностью гасли из-за пролемы с питанием.Теперешние неисправности, как говорят в горсовете из-за сбоя на центральном сервере.