В Ужгороде бесплатно учат китайскому языку (ВИДЕО)

|Ужгородцев бесплатно учат китайскому языку
В Ужгорорде китайский язык можно учить прямо на автобусной остановке. Электронные табло на автобусных остановках показывают что-то непонятное на китайском.
Сбои новых электронных табло не впервой, в августе они уже преподавали уроки китайского, а в декабре полностью гасли из-за пролемы с питанием.
Теперешние неисправности, как говорят в горсовете из-за сбоя на центральном сервере.
Ужгородские власти обещают, что в этом году на городских маршрутах будут ездить большие автобусы и будут оснащены новые остановки.