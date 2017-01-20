В Закарпатье рядом с АЗС загорелась фура (ФОТО, ВИДЕО)

20.01.2017 (15:01)

На Закарпатье возле АЗС загорелся грузовик

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20 января в 12:44 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в с. Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатья.Как стало известно, во время движения на автодороге государственного значения "Киев-Чоп" загорелся грузовой автомобиль марки "MAN". Почувствовав запах горелого, водитель быстро сориентировался и остановил транспортное средство неподалеку автозаправочной станции.Для ликвидации пожара к месту вызова было направлено пожарных государственного пожарно-спасательного поста, которые дислоцируются в с. Нижние Ворота и 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт Воловец. Всего работало две единицы техники и 8 человек личного состава.В 12:53 пожар удалось локализовать и предотвратить опрокидывание огня на прицеп. В 14:10 стихию было ликвидировано полностью.Материальный ущерб и причина пожара устанавливается.