На Закарпатье полиция поймала 2 авто с "левыми" номерами (ФОТО)

20.01.2017 (16:23)

Закарпатские полицейские поймала авто с "левыми" номерами

Сотрудники Мукачевского отдела полиции обнаружили автомобиль с измененным номером кузва в селе Великие Лучки.

Вчера, 19 января, инспекторы Мукачевского отдела полиции по надзору за безопасностью дорожного движения совместно с патрульными полицейскими в селе Великие Лучки остановили автомобиль "Mazda" из-за неисправности левой фары. За рулем оказался житель села Страбичево. Во время проверки автомобиля волиция установила несовпадение номера кузова. Владелец автомобиля объяснил, что машину купил в Виноградово и о таких несоответствия ничего не знал.

Автомобиль помещен на штрафплощадку. Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ст. 290 Уголовного кодекса Украины, уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства и назначили проведение экспертизы. Продолжается досудебное расследование.

А ночью, 18 января, патрулируя Мукачево, экипаж полицейских остановил автомобиль "Daewoo" за нарушение ПДД на улице Духновича. Проверив соответствующие документы патрульные выяснили, что номерной знак указанный в свидетельстве о регистрации и указанный на автомобиле не совпадает с имеющимся. Впоследствии полицейские выяснили, что автомобиль находится в розыске, а водитель, чтобы избежать ответственности, заменил номерной знак. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку и сообщили соответствующие службы. Также на водителя составили админматериалы.

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