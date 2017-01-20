Все руководство Львовской таможни отстранено от работы

|ГФС отстранила от работы все руководство Львовской таможни
Государственная фискальная служба отстранила от выполнения служебных обязанностей все руководство Львовской таможни.
Об этом говорится в сообщении ГФС.
"В четверг правоохранительными органами был задержан и.о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов", - сообщает пресс-служба.
"Сейчас назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранено от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
В четверг СМИ сообщали, что при получении взятки в размере 5 тысяч долларов задержали и.о. заместителя начальника Львовской таможни Юрия Борисова.
Задержание провели сотрудники военной прокуратуры.
-
Руководство Закарпатской таможни после инцидента с контрабандой нужно уволить, - Москаль
Рейтинг: -3
Комментарии
Рейтинг: 7
Абсолютно правильное решение! Брать в качестве взятки каких-то несчастных $5тыс. - последнее нищенское дело! Нужно безжалостно наказывать этих жлобов за демпинг! Если берут $100тыс.-1$млн, , всем понятно, сумма достойная, человек уважаемый, можно продолжать "работать", а тут.....Рагули, одним словом!
Рейтинг: 1
наверно ето син Борисова бывшего чиновника зак таможни да далеко пойднем неужели не ясно здаватся надо