ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Все руководство Львовской таможни отстранено от работы

20.01.2017 (17:34)
ГФС отстранила от работы все руководство Львовской таможни
ГФС отстранила от работы все руководство Львовской таможни

Государственная фискальная служба отстранила от выполнения служебных обязанностей все руководство Львовской таможни.

Об этом говорится в сообщении ГФС.

"В четверг правоохранительными органами был задержан и.о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрий Борисов", - сообщает пресс-служба.

"Сейчас назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранено от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В четверг СМИ сообщали, что при получении взятки в размере 5 тысяч долларов задержали и.о. заместителя начальника Львовской таможни Юрия Борисова.

Задержание провели сотрудники военной прокуратуры.
-
Руководство Закарпатской таможни после инцидента с контрабандой нужно уволить, - Москаль


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

20.01.2017 (19:51) / ЧитательВ.П.

Абсолютно правильное решение! Брать в качестве взятки каких-то несчастных $5тыс. - последнее нищенское дело! Нужно безжалостно наказывать этих жлобов за демпинг! Если берут $100тыс.-1$млн, , всем понятно, сумма достойная, человек уважаемый, можно продолжать "работать", а тут.....Рагули, одним словом!

20.01.2017 (19:41) / Читатель009

наверно ето син Борисова бывшего чиновника зак таможни да далеко пойднем неужели не ясно здаватся надо