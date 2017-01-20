Дональд Трамп вступил в должность президента США

|Donald J. Trump
Избранный президент США Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность. Перед этим присягу принес избранный вице-президент Майк Пенс
Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность президента США. Торжественную церемонию, которая состоялась в Вашингтоне, транслировал телеканал CNN.
Перед присягой Трампа выступил Мормонский табернакальный хор. Он исполнил патриотическую песню «America, The Beautiful».
«Буду честно исполнять обязанности президента США и буду, насколько позволят силы, оберегать, охранять и защищать конституцию США. Да поможет мне бог», — произнес Трамп текст присяги.
Трамп присягнул сразу на двух Библиях. Первая — это книга, положа руку на которую приносил присягу 16-й Авраам Линкольн. Вторая — личная Библия Трампа, которую в 1955 году подарила ему его мать в честь окончания им воскресной школы.
Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа (ВИДЕО)
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Комментарии
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Прибомбило малость руссо-лишнехромосомо-:)
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украинских нардепов не пустили в США на инаугурацию Трампа.