В Ужгороде на историческом здании Дендеши обвалилась крыша (ВИДЕО)

20.01.2017 (19:04)

В Ужгороде на историческом здании Дендеши обрушилась крыша

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Здание, имеющее статус архитектурного памятника национального значения, которое построено еще в конце 16-го века, уже несколько лет находится в аварийном состоянии.Два дня назад - часть крыши рухнула прямо в коридор. Местные уже несколько раз латали крышу самостоятельно. Но крыша - аварийная, а штукатурка отваливается.Историки говорят - это памятник и украинского, и венгерского народа, ведь именно в этом доме-усадьбе дворянской семьи родился венгерский поэт Иштван Дендеши.Еще меньше недели назад - здесь работало почтовое отделение, но сейчас и его закрыли. Практически сразу после этого - обвалалсь часть крыши - прямо в коридоре, перед входом на почту.