Трамп пообещал не навязывать образ жизни США другим странам

20.01.2017 (20:01)

Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США

Рейтинг: 12

Заводы поржавели, преступность унесла много жизней - эта американская резня прекратится прямо сейчас. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе своей инаугурационной речи."Американцам нужны хорошие школы, безопасные районы и хорошие рабочие места для себя. Это справедливо, это разумно. Это требования праведных людей. Но для многих наших соотечественников реальность отличается. Есть бедность. Заводы проржавели, и они напоминают нам могильные камни. Образовательная система не предоставляет образования нашей молодежи, не предоставляет им знаний. Преступность, банды и наркотики унесли много жизней и ограбили нашу страну. Эта американская резня прекратится прямо здесь и прямо сейчас", - заявил Трамп.Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи сказал, что США обогащали и защищали другие государства, а сейчас это в прошлом."Много десятилетий мы давали деньги иностранной промышленности, а не американцам, субсидии другим странам, позволив прийти в упадок нашим военным силам. Мы защищали границы других стран и не защищали свою собственную границу. Мы потратили триллионы долларов за рубеж в то время, когда инфраструктура Америки распадается на части. Мы обогатили другие страны, однако богатство, сила и уверенность нашей страны рассыпались и исчезли за горизонтом. Один за другим закрывались заводы. Они даже не подумали о миллионах американских рабочих, оставшихся без работы. Богатство нашего среднего класса исчезло, а затем было распределено по всему миру. Но это в прошлом. А сейчас мы ожидаем и смотрим только в будущее", - сказал он.США хочет установить хорошие отношения с другими странами мира, мы будем сиять как пример. Об этом в ходе своей инаугурационной речи заявил 45-й президент США Дональд Трамп."Мы хотим установить хорошие отношения с другими странами мира. Но так мы делаем, понимая, что право каждой нации - заботиться, прежде всего, о собственном интересе. Мы не хотим навязывать наш образ жизни никому, но пусть он сияет как пример. Мы будем сиять. И каждый сможет брать с нас пример", - заявил Трамп.45-й президент США Дональд Трамп поблагодарил экс-президентов Клинтона, Буша, Обаму, однако заявил, что сегодня в США передается власть не от одного президента другому, не от одной партии другой, "но мы передаем власть от Вашингтона - людям"."Слишком долго небольшая группка получала доходы, а народ не получал ни доли от прибыли, политики жили в роскоши, а заводы закрывались, рабочие места сокращались, правительство защищало себя, а не народ. И 20 января войдет в историю тем, что власть вновь передается народу. Вы вышли на улицу, и вы стали частью движения, беспрецедентного. И в центре этого - убеждение о том, что страна существует, чтобы служить народу - безопасные районы, школы.Мы предоставляли деньги чужим армиям, а нашей не хватало. Мы тратили триллионы за рубежом, а американская инфраструктура пришла в упадок. Мы обогащали чужие страны, а богатство нашей страны исчезло. Заводы закрывались, и никто не думал о миллионах рабочих, о богатстве рабочего класса, распределив его по другим странам. Теперь мы будем смотреть только в будущее!На первом плане будут стоять только американские интересы: торговля, инвестиции, защита границ с другими странами, которые крадут наших компании, продукты и лишают нас рабочих мест. Благодаря этому мы сможем получить то благополучие. Я буду защищать вас до последнего вздоха и я вас не подведу! Мы вернем нашу мечту, восстановим Америку с помощью американских рабочих. Мы будем следовать двум правилам - делайте продукцию в США и берите на работу американцев. Мы не будем пытаться навязывать свой образ жизни кому-то другому. Мы будем выступать примером, за которым последуют, мы объединим усилия против исламского радикализма и искореним его!Народ должен жить в единении, говорить о своих противоречиях, но мы должны быть солидарны. Когда Америка едина, ее не остановить! Нас будут защищать наши военнослужащие, наши правоохранители. Но главное - нас хранит Господь!Время пустых разговоров прошло. Пришло время действовать. Не позволяйте никому сказать, что это невозможно. Если американцы объединятся в один кулак, их никто не остановит. Мы готовы освободить Землю от бедности, болезней, использовать энергетику будущего и мы сможем гордиться. Неважно, какие мы - черные, красные, белые, в нас течет красная кровь патриотов! Мы живем под тем самым американским флагом, который развевается сейчас над нами!Мы сделаем Америку великой! Храни Господь вас и Америку! Спасибо!".