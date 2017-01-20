Джеки Иванко исполнила гимн на инаугурации Трампа (ВИДЕО)
20.01.2017 (20:46)
Джеки Иванко (Jackie Evancho)
Во время инаугурации 20 января 45-го президента США Дональда Трампа певица с украинскими корнями Джеки Иванко исполнила американский национальный гимн The Star-Spangled Banner.
Девушка является правнучкой иммигрантов с Закарпатья.
Как сообщал "Апостроф", Джеки Иванко стала популярной после блестящего выступления на телепередаче America's Got Talent. Джеки прошла в список "Top 10", затем "Top 4" и, наконец, вышла в финал, в котором заняла второе место, уступив Майклу Гримму. Певица является украинкой по отцу, родилась и выросла Питтсбурге (США), петь начала в 8 лет. Ее родители, Михаил и Лиза Иванко, эмигрировали из Украины задолго до рождения дочери.
Видео с церемонии опубликовано на YouTube
Комментарии
Рейтинг: 2
Тa хоть нaучiться читaти русинськi фaмилiї у aнглiйськуй трaнскрiпцiї – нe Ивaнко, но ИвaнЧо. Вô кaк!