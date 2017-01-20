Джеки Иванко исполнила гимн на инаугурации Трампа (ВИДЕО)

20.01.2017 (20:46)

Джеки Иванко (Jackie Evancho)

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Во время инаугурации 20 января 45-го президента США Дональда Трампа певица с украинскими корнями Джеки Иванко исполнила американский национальный гимн The Star-Spangled Banner.Девушка является правнучкой иммигрантов с Закарпатья.Как сообщал "Апостроф", Джеки Иванко стала популярной после блестящего выступления на телепередаче America's Got Talent. Джеки прошла в список "Top 10", затем "Top 4" и, наконец, вышла в финал, в котором заняла второе место, уступив Майклу Гримму. Певица является украинкой по отцу, родилась и выросла Питтсбурге (США), петь начала в 8 лет. Ее родители, Михаил и Лиза Иванко, эмигрировали из Украины задолго до рождения дочери. Видео с церемонии опубликовано на YouTube