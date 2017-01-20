Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 21 января

21.01.2017 (06:09)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 ° мороза, днем 1-6 ° мороза.

В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 ° мороза, днем 2-4 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 21 января:

МАКС: 8.6° (1948)

МИН: -21.9° (1964)

Народный прогноз погоды: 21 января почитается память Емилиана, исповедника. Раньше метели и бураны в этот день были обычным явлением, о чём говорит и пословица: «Емельян, накрути буран». Следили в этот день в основном за ветром: если на Емельяна подует с юга — лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.