Возле КПП "Ужгород" иномарка вылетела в кювет (ФОТО)

21.01.2017 (09:47)

В Ужгороде возле границы иномарка вылетела в кювет

Сегодня около 6:30 в Ужгороде недалеко от пункта пропуска со Словакией произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Управление патрульной полиции Ужгорода и Мукачево, неподалеку контрольно-пропускного пункта "Ужгород" на украинско-словацкой границе автомобиль «Шкода» съехал в кювет.

На место ДТП прибыли патрульная полиция и эвакуатор. Дальнейшие обстоятельства выясняются.

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