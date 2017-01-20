В Италии разбился и загорелся автобус из Венгрии с детьми, 16 погибших (ФОТО)

21.01.2017 (14:26)

Венгерский автобус с детьми разбился и загорелся в Италии, 16 жертв

В северной Италии ночью разбился автобус со школьниками, после чего загорелся. Погибло 16 человек, еще 39 получили ранения.

Об этом сообщиланациональная пожарная служба Италии.

Автобус следовал из Венгрии, его пассажирами были в основном 13-14 летние школьники, а также их родители и учителя.

По данным итальянской полиции, автобус врезался в стоп, после чего загорелся.

Среди погибших в основном венгерские дети.

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