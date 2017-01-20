В Италии разбился и загорелся автобус из Венгрии с детьми, 16 погибших (ФОТО)

|Венгерский автобус с детьми разбился и загорелся в Италии, 16 жертв
В северной Италии ночью разбился автобус со школьниками, после чего загорелся. Погибло 16 человек, еще 39 получили ранения.
Об этом сообщиланациональная пожарная служба Италии.
Автобус следовал из Венгрии, его пассажирами были в основном 13-14 летние школьники, а также их родители и учителя.
По данным итальянской полиции, автобус врезался в стоп, после чего загорелся.
Среди погибших в основном венгерские дети.
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В Закарпатье рядом с АЗС загорелась фура (ФОТО, ВИДЕО)
Рейтинг: -8
Комментарии
Рейтинг: 6
Очень прискорбно, светлая память, но хочу напомнить десятки тысяч детей и людей Сирии и Украины московские фашисты убили или искалечили, при этом специально бомбья школы и больницы и снабжая убийц оружием.
Рейтинг: -1
Тебе пи..р не прискорбно, тебе лишь бы насрать
Рейтинг: 14
Кошмар ... что творится ... все нормальные люди соболезнуют.
Рейтинг: -32
это совсем неплохо
Рейтинг: 11
Підере шоби тобі було так совсем не плохо