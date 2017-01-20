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В Италии разбился и загорелся автобус из Венгрии с детьми, 16 погибших (ФОТО)

21.01.2017 (14:26)
Венгерский автобус с детьми разбился и загорелся в Италии, 16 жертв
Венгерский автобус с детьми разбился и загорелся в Италии, 16 жертв

В северной Италии ночью разбился автобус со школьниками, после чего загорелся. Погибло 16 человек, еще 39 получили ранения.

Об этом сообщиланациональная пожарная служба Италии.

Автобус следовал из Венгрии, его пассажирами были в основном 13-14 летние школьники, а также их родители и учителя.

По данным итальянской полиции, автобус врезался в стоп, после чего загорелся.

Среди погибших в основном венгерские дети.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

21.01.2017 (17:36) / Пан Заглоба

Очень прискорбно, светлая память, но хочу напомнить десятки тысяч детей и людей Сирии и Украины московские фашисты убили или искалечили, при этом специально бомбья школы и больницы и снабжая убийц оружием.

21.01.2017 (19:57) / 11111

Тебе пи..р не прискорбно, тебе лишь бы насрать

21.01.2017 (15:57) / Читатель ...

Кошмар ... что творится ... все нормальные люди соболезнуют.

21.01.2017 (15:12) / басурман

это совсем неплохо

21.01.2017 (17:09) / ююю

Підере шоби тобі було так совсем не плохо