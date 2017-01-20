В Ужгороде юноша при задержании пытался съесть наркотики (ФОТО)

21.01.2017 (14:47)

Ужгородец при задержании пытался съесть наркотики

Вчера, около 15:00 патрулируя Ужгород на улице шумно полицейские заметили подозрительного молодого человека, который увидев экипаж патрульных стал нервничать и резко изменил направление движения.

При проверке документов Ужгорода вел себя неадекватно и непонятно, поэтому полицейские решили провести поверхностную проверку, согласно ст. 34 Закона Украины «О Национальной полиции», но молодой человек упорно отказывался. При дальнейшем общении человек резким движением достал из кармана сверток и поднес ко рту. Патрульные быстро среагировали и выбили неизвестную вещь с руки, и не зря, ведь как оказалось это было вещество растительного происхождения, похожее на марихуану, весом около 6 грамм. Патрульные вызвали следователей которые и изъяли вещество.



Уважаемые граждане, не стоит тратить жизнь на наркотики, ведь незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - наказываются лишением свободы.

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