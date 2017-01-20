На дороге "Ужгород-Перечин" иномарка зависла на ограничительной ограде (ФОТО)

21.01.2017 (15:07)

Между Ужгородом и Перечином иномарка зависла на ограничительной ограде

Сегодня на участке автодороги "Ужгород-Перечин" произошло дорожно-транспортное проишествие. Водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел за пределы проезжей части.

В результате чего, едва не перелетев через ограничительную ограду, легковой автомобиль завис на ней.

Судя по фото иномарка сильно не пострадала и надеемся, что пассажиры авто не получили каких=либо увечий.

Напомним, сегодня утром Возле КПП "Ужгород" легковушка вылетела в кювет (ФОТО)



